Wiener findet verwahrloste Reptilien bei Müllcontainer

Als "Heute"-Leser und Fotograf Roland Robausch am Freitagmittag seinen Mist wegbringen wollte, machte er einen schrecklichen Fund: Zwischen den Müllcontainern am Brigittaplatz hatte ein Unbekannter zwei Schlangen und einen Gecko entsorgt. Die Reptilien wurden einfach in ihren Terrarien unter einer Plane versteckt und bei 30 Grad der Mittagshitze ausgesetzt. Wie lange die Tiere ohne ausreichend Wasser und Futter in den heißen Temperaturen ausharren mussten, ist unklar.

Wiener Fotograf rettet verwahrloste Repitilien



Herr Robausch nahm die Tiere unter seine Obhut und verständigte sofort die Tierrettung. Um insbesondere dem Gecko, der in einem Plastikbehälter eingesperrt war, nicht austrocknen zu lassen, legte der Wiener sofort ein nasses Tuch hinein. Die alarmierte Tierrettung war kurz danach vor Ort und nahm die Tiere in ihre Obhut.

Die Reptilien dürften in keinem guten Zustand gewesen sein, da der Tierretter sofort anmerkte, wie sehr der Gecko stank und in welch verwahrlostem Zustand er sich befand. Die Tiere werden nun ärztlich untersucht und versorgt, damit sie sich bald auf dem Weg der Besserung befinden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: