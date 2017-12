Wiener stehen Schlange für die letzten Feuerwerke

Ein fulminantes Feuerwerk gehört zum Jahreswechsel, wie der Donauwalzer zu Österreich. Einen Tag vor Silvester, am 31.12, stehen die schießwütigen Wiener vor den Geschäften Schlange, um die letzten Knaller zu kaufen.

"Geld verballern"

Auf der Simmeringer Hauptstraße (11. Bezirk) bildete sich vor einer Schlosserei die Feuerwerkskörper verkauft, bereits zu Mittag eine Schlange.

Wartende Eltern mit ihren Kindern, Jugendliche, Pärchen und Männer - sie alle haben dasselbe Ziel: noch ein paar Böller mit nach zu Hause zu nehmen.

"Heute"-Leser Erich J. spazierte an der wartenden Menge in Simmering vorbei und schickte der Redaktion ein Foto mit den Worten: "Geld verballern. Und dafür Schlange stehen." Offenbar ist er kein Fan der bunten Knallkörper.

Menschen ab 7.30 Uhr in der Früh vor Hofer an

Auch vor einer Hofer-Filiale in Wien Hernals standen die ersten Schießwütigen bereits in den frühen Morgenstunden Schlange. Gegen 7.30 Uhr standen die ersten Frühshopper mit ihrem Einkaufswagen an. Als der Supermarkt um 7.40 öffnete, hatte sich schon eine Schlange gebildet - auch hier werden bekanntlich große und kleine Knaller verkauft.

