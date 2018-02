Wir feiern unsere Lieblingsmenschen!

Wer macht Ihre Welt zu einem schöneren Ort? Zeigen Sie uns bis 28. Feburar per Foto-Upload ihre Lieblingsmenschen und schreiben Sie den Grund dafür. Als Belohnung winkt ein Huawei Mate 10 Lite Black von T-Mobile.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Ab 1. Februar 18 können Sie in der "Heute"-App für Ihr Foto voten (swipen Sie einfach horizontal in die Leser-Ansicht, oder klicken Sie auf den Button in diesem Artikel in der App). Der Sieger erhält ein Smartphone Huawei Mate 10 Lite Black – weitere Informationen und Teilnahmebedingungen lesen Sie hier.



(red)