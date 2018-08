Wir haben nachgefragt – wie bleibt man jetzt cool?

Am Wochenende erreicht uns endlich die lang ersehnte Abkühlung – aber bis dahin wird es noch einmal richtig, richtig heiß! Bis zu 35 Grad hat es am Donnerstag in der Wiener Innenstadt. Höchste Zeit also, für uns nach den besten Hitzetipps zu fragen.

Unser Kamerateam hat sich am Wiener Schwedenplatz umgehört – haben Sie auch einen Tipp? Dann schreiben Sie einen Kommentar, wie Sie die Hitze überleben, und diskutieren Sie mit!

Video: So bleiben Sie jetzt cool



(red)