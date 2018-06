Wohnung in Wien-Rudolfsheim in Flammen

Alarm im 15. Wiener Bezirk – eine Wohnung in der Kellinggasse stand kurz vor 9 Uhr am Donnerstag in Flammen. Passanten sahen schwarzen Rauch aus den Fenstern quellen, dann züngelte auch schon das Feuer aus dem Apartment im ersten Stock.

Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an. Mit Hilfe von Atemschutzgeräten drangen sie durch das Stiegenhaus zur Wohnung vor und gaben "Wasser marsch!"

Von außen zu löschen war dann nicht mehr nötig, binnen kurzer Zeit war der Zimmerbrand gebändigt. Eine Stunde nach Alarmierung rückte die Feuerwehr wieder ab.

Ein Verletzter im Spital

Der Mieter, ein 70-jähriger Mann, konnte sich selbst aus der Brandwohnung retten. Er wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht.

