Wir suchen den besten Würstelstand in Österreich

In Wien sind Würstelstände und Kebap-Buden nicht mehr weg zu denken; viele haben Kult-Status erreicht. Aber auch in den Bundesländern tanken Nachtschwärmer, Bürohengste und Spaziergänger am Imbiss Kalorien.

Bei Einspänner und Kartoffelgulasch kommen die Österreicher zusammen – vom Straßenkehrer bis zum Primarius. Fast jeder hat einen Lieblingsstand, wo die Bratwurst am besten schmeckt.

Und genau hier kommen Sie ins Spiel: Wo schnabulieren Sie am liebsten? Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Favoriten!

Senden Sie ein Bild Ihres Imbissstandes und erzählen Sie gerne auch eine kleine Anekdote dazu. Einfach mit der "Heute"-App auf den Upload-Button klicken (Stichwort: Würstelstand) oder auf onlineredaktion@heute.at schicken! Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

