Am Tag vor Weihnachten 24. Dezember 2017 11:41; Akt: 24.12.2017 12:02 Print

Zigarettenautomat in Favoriten gesprengt

In der Nacht vor Heiligabend ließen drei Männer einen Zigaretten-Automaten in Favoriten in die Luft gehen und plünderten ihn.