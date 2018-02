Zimmerbrand: Feuerwehr rettet Frau aus Flammen

Am Freitagnachmittag fing ein Zimmer in einer Wohnung in der Engerthstraße Ecke Traisengasse in Wien-Brigittenau Feuer. Die Ursache ist derzeit unklar. Die Mieterin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes in ihrer Wohnung und konnte sich nicht rechtzeitig daraus befreien.

Feuerwehr holt Mieterin aus Brandwohnung

Gegen 16.50 Uhr ging bei der Wiener Feuerwehr der Alarm ein. Mit fünf Fahrzeugen rückten die Einsatzkräfte zur Brandwohnung aus. Als sie eintrafen befand sich die, laut Berufsrettung Wien, etwa 78-jährige Mieterin noch in der brennenden Wohnung.

Feuerwehrmänner befreiten die Frau aus den Flammen und brachten sie ins Freie. "Ziemlich schnell", wie es von Seiten der Feuerwehr heißt, konnte der Brand anschließend unter Atemschutz gelöscht werden. Die Flammen griffen auf kein umliegendes Zimmer oder eine Nachbarwohnung über, wie es von Seiten der Feuerwehr heißt.

Verbrennungen im Gesicht und Rauchgasvergiftung

Wie Corinna Had von der Berufsrettung Wien berichtet, zog sich die ältere Frau bei dem Brand "mittelschwere Verletzungen zu". Sie erlitt Verbrennungen ersten und zweiten Grades im Gesicht sowie eine Rauchgasvergiftung. Die Dame wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gefahren. Ihr derzeitiger Gesundheitszustand ist unklar.

