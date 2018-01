Zu faul zum Fliegen: Wiener Taube fährt U-Bahn

Tauben gehören zwar ins Wiener Stadtbild und sind kaum wegzudenken. Doch in einem U-Bahn-Wagon ist das kein alltägliches Phänomen.

In den frühen Morgenstunden war dieser Vogel in einer U6-Garnitur in Richtung Floridsdorf unterwegs. Wer will denn schon morgens bei der Kälte selbst fliegen?

Lieber die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen - ist doch viel bequemer. Einen Fahrschein hatte dieser Schwarzfahrer wohl eher nicht.

(mz)