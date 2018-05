Zwei Explosionen und Feuer in Floridsdorf

In der Schloßhofer Straße (21. Bezirk) ist es Donnerstagfrüh gegen 7.30 Uhr zu mindestens zwei Explosionen gekommen.

Umfrage Haben Sie schon einen Feuerwehreinsatz beobachtet? Ja, ich war schon mal live dabei.

Nein, bisher noch nie.

"Heute"-Leser Dominik berichtet von zwei "ganz lauten Knalls" im Abstand von etwa zehn Minuten. Bereits nach der Explosion hatte es zu brennen begonnen und er bemerkte die schwarzen Rauchsäulen.

Knall und Feuer lösten einen Großeinsatz aus

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien, Rettung und Polizei rückten aus. Laut Leserreporter befindet sich die Polizei nach wie vor vor Ort, die Straße sei abgesperrt. Rettung und Feuerwehr seien wieder abgerückt. Wie Pressesprecherin der Wiener Berufsrettung Corina Had berichtet, wurde ein Verletzter vor Ort notfallmedizinisch versorgt. "Er hatte leichte Verbrennungen an der Hand", so Had.

Die Berufsfeuerwehr Wien war gegen 7.30 Uhr vor Ort. "Ein zum Teil aus Holz bestehendes Gebäude im Innenhof hat gebrannt", berichtet Feuerwehr-Offizier Gerald Schimpf. Auslöser dürfte das "Zerknallen von kleinen Behältern wie Spraydosen oder Campinggas-Flaschen" gewesen sein, so Schimpf. Die Holzhütte wurde vermutlich als Lager verwendet. Ein Wohngebäude war vom Brand nicht betroffen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften, nach rund 45 Minuten hieß es "Brand aus". Die Nachlöscharbeiten liefen um 10.30 Uhr noch. Die Brandursache ist noch offen.

Straße gesperrt

Die Linien 25,26,28A und 29A fahren derzeit nicht auf der Schloßhofer Straße.

"Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bereich Schloßhofer Straße 33 fährt die Linie 25 nur zwischen Aspern und Kagran. Linie 26 fährt nur zwischen Hausfeldstraße und Kagran sowie Floridsdorf und Strebersdorf. Die Linien 28A und 29A werden in diesem Bereich über die Brünner Straße und Angerer Straße umgeleitet. Weichen Sie auf den Ersatzverkehr mit Bussen sowie auf die Linien U1,31A,31 aus. Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar", so Wiener Linien.

25, 26, 28A , 29A : Feuerwehreinsatz - Fahrt unterbrochen, mehr Info unter https://t.co/GsWfyNUE5V #wlvi — Wiener Linien (@wienerlinien) 3. Mai 2018

(mp)