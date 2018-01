Frau erstochen, Mann sprang aus Fenster

In der Oberen Augartenstraße in Wien-Leopoldstadt wurde am Mittwoch um 11.15 Uhr eine männliche Leiche auf dem Gehsteig gefunden. Sofort wurden die Einsatzkräfte der Polizei und Rettung alarmiert.

Aufgrund der Ereignisse rückten die WEGA und mehrere Streifenwagen an. Zwei Teams der Wiener Berufsrettung und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort.

Schnell wurde die Adresse des toten Mannes klar. WEGA-Beamte stürmten daraufhin die Wohnung des Mannes. Dort wurde eine 45-jährige Frau mit mehreren Messerstichen tot aufgefunden. Ein 10-jähriges Mädchen befand sich ebenfalls in der Wohnung - bewusstlos. Es wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. Ärzte kämpfen um sein Leben, wie es dem Kind geht, lesen Sie hier >>>.

Das Landeskriminalamt hat bereits erste Ermittlungsergebnisse: Bei den beiden toten Erwachsenen handelt es sich um die Eltern des Mädchens. Der 41-jährige Vater dürfte nach seiner Tat aus dem Fenster gesprungen sein - dem Vernehmen nach aus dem fünften Stock.

Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ist der genaue Tatablauf unklar. Ob die Tatwaffe sichergestellt wurde, war vorerst nicht bekannt. Auch die genauen Familienverhältnisse sind nicht geklärt - die Eltern des Mädchens haben offenbar unterschiedliche Nachnamen. Weiters ist nicht bekannt, ob das Paar weitere Kinder hat.

Der Leichnam der Frau wurde sofort nach dem Auffinden abtransportiert. Der genaue Todeszeitpunkt wird nun ermittelt.

Ein graues Zelt mit der Aufschrift "Polizei" war am Gehsteig aufgestellt, wo der Mann mutmaßlich nach seinem Sprung aufgeprallt war. Die Miesbachgasse war bei der Kreuzung zur Oberen Augartenstraße auch am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr gesperrt.

(mz)