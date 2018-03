oBike tanzt BMW auf der Nase herum

Im Donaukanal, den Wiener Öffis, auf Bäumen und sogar einem Würstelstand: Die Leihräder aus Fernost haben im letzten Jahr die Bundeshauptstadt überschwemmt und finden sich seither an den skurrilsten Orten. Nicht besonders lustig dürfte das der Besitzer eines BMWs finden, der sein Auto in der Nähe des Wiener Naschmarkts abgestellt hat. Leserreporter Mitar K. fotografierte, was passiert war: Ein Unbekannter "parkte" eines der gelb-silbernen oBikes direkt auf der Motorhaube des Vehikels.

Umfrage Haben Sie schon ein oBike oder Ofo ausprobiert? Ja, ich fahre regelmäßig damit.

Ja, aber ich benütze sie nicht oft.

Nein, aber ich würde es gerne probieren.

Nein, kein Bedarf.

