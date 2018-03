Bombenalarm am Wiener Westbahnhof

Ein herrenloses Gepäckstück sorgte am Dienstag kurz nach 12 Uhr für einen Großeinsatz am Westbahnhof. Fotos und Videos von Leserreportern zeigen zahlreiche Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr am Bahnhofsvorplatz.

Laut "Heute"-Informationen wurde zu Mittag ein unbeaufsichtigter Koffer entdeckt. Einsatzkräfte haben das Gelände abgesperrt und etliche Reisende aus dem Bahnhof gebracht. Das Gepäckstück wird untersucht.

+++ Mehr in Kürze +++



