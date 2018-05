Kren, Gurke, Whiskey und eine Wiener Straßenbahn

Eigentlich wird Alkoholkonsum in den Wiener Öffis gar nicht gerne gesehen. Am Dienstag durfte aber trotzdem guten Gewissens angestoßen werden. Immerhin wurden bei der "World Class"-Competition die besten Bartender Österreichs gekürt – und das Semifinale fand in einer historischen Straßenbahn statt.

Die Herausforderung: Die Cocktail-Bim mit gut gelaunten Mitfahrern füllen, dann gemeinsam mit einem "Schüler" und dessen mitgebrachten Spezialzutaten einen Drink kreieren und zu guter Letzt auch noch die Jury überzeugen.

Barkeeper Lukas Werle ("Die Parfümerie") wurde bei der Challenge von "Heute"-Moderatorin Anna Chiara unterstützt. Wie das gelaufen ist? Sehen Sie im Video!

Damir Bušić brillierte im Finale

Der Höhepunkt des mehrtägigen Wettkampfs fand dann am Abend im Filmcasino Wien statt: Dabei galt es, innerhalb von sieben Minuten sechs klassische Cocktails zu kreieren und nach allen Regeln der Kunst zu servieren.

Damir Bušić aus Innsbruck konnte dabei am meisten überzeugen und darf sich als Sieger nun "World Class Bartender of the Year 2018" nennen und durch Österreich als Botschafter der gehobenen Barkultur touren. Außerdem sicherte er sich mit dem Titel einen Platz beim "World Class" Finale 2018 in Berlin, wo die besten Bartender der Welt um den Titel des "World Class Bartender of the Year 2018" kämpfen.



