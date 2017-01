Figuren veröffentlicht So bekommen AC-Fans einen Edenapfel

In UNO legen die Spieler der Reihe nach jeweils eine Karte mit derselben Farbe oder Zahl passend zur obersten Karte des Stapels ab. Zusätzlich zur klassischen Art UNO zu spielen enthält das UNO-Videospiel viele Online- und soziale Features. Die Spieler können Spielen beitreten und sie verlassen und sich mit ihrer Familie und Freunden über einen Sprach- und Videochat verbinden.Um den Einsatz zu erhöhen, können sich Spieler, die strategisch vorgehen und viele Siege anhäufen, einen Platz auf den wöchentlichen und globalen Bestenlisten sichern. Darüber hinaus enthält das UNO-Videospiel interaktive Tutorials, Tipps und zeigt die Regeln vor jedem Spiel an. Neue Kartenpakete basierend auf den Ubisoft-Marken Just Dance und Rayman bringen neuen Schwung in das kultige Kartenspiel.Just Dance-Themenkarten liefern starke Effekte in einem coolen Spielraum voller pulsierender Rhythmen. Andere Themenkarten betreffen alle anderen Spieler statt wie bisher nur einen Gegner - oder die Rundengeschwindigkeit verlangsamen, Vorteile aus der Führung eines anderen ziehen zu lassen oder neue Hintergrundeffekte einzuführen.Vier neue Rayman-Themenkarten ermöglichen es den Spielern, ihre Führung vor den anderen Spielern geheim zu halten, Karten von den Gegnern zurückzuschlagen oder die Hand der Gegenspieler durcheinanderzubringen.