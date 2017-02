Der Schwede gilt als der bestverdienende Youtuber der Welt. Mit seinen Videos, die ihn beim Spielen diverser Videospiele zeigen (sogenannte "Let's Play"-Videos) wurde er weltberühmt und verdient dank seiner 53 Millionen Abonnenten jährlich Millionen. In einem seiner Video ging er nun allerdings zu weit. Dort war zu sehen wie er sich einen Videoclip mit zwei Männern aus Indien anschaut, die ein Schild mit der Aufschrift "Death to all Jews" ("Tod allen Juden") in die Kamera halten.Kjellberg soll die beiden über eine Agentur dafür bezahlt haben, dass sie dies tun. Er habe damit lediglich zeigen wollen, wie "verrückt" die moderne Welt sei und gar nicht damit gerechnet, dass sie es wirklich tun würden, meinte der 27-Jährige. "In keiner Weise unterstütze ich irgendwelche hasserfüllten Einstellungen." Er hat das Video nach heftigen Protesten vieler seiner Fans inzwischen gelöscht. Der "Guardian" hat es jedoch gesichert:Gegen den Vorwurf rechtfertigte er sich im Anschluss: "Ich glaube nicht, dass es antisemitisch ist." Der Schwede hatte jedoch bereits zuvor immer wieder Bild- und Tonmaterial aus Zeiten des Nationalsozialismus in seine Beiträge eingebaut und immer wieder "zum Spaß" antisemitische Botschaften von sich gegeben.Dem US-Unterhaltungsriesen Disney wurde es laut einem Bericht des US-Magazins "Times" nun zu viel. Der Konzern beendete die Zusammenarbeit mit dem schwedischen Youtube-Star, weil der Konzern einzelne Videos für "unangebracht" hält. Kjellberg habe sich durch seine "provokative und respektlose Art" zwar eine Fangemeinde geschaffen, sei nun aber "eindeutig zu weit gegangen", so ein Statement.Seit 2014 betreibt PewDiePie gemeinsam mit der Walt Disney Company das Multi-Channel-Netzwerk "Revelmode". Einem Bericht des "Forbes"-Magazins zufolge soll der 27-Jährige allein im vergangenen Jahr geschätzte 15 Millionen Dollar verdient haben.