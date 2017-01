The Legend of Zelda Breath of the Wild The Legend of Zelda Breath of the Wild (Foto: Nintendo)

1-2-Switch 1-2-Switch (Foto: Nintendo)

Arms Arms (Foto: Nintendo)

Ohne Frage der ganz große Blockbuster, auch wenn er ebenfalls auf der Wii U erscheint. Breath of the Wild mag die Anschaffung einer Switch für Wii-U-Besitzer nicht rechtfertigen, alle anderen Gamer haben mit dem Titel aber ein starkes Switch-Kaufargument.Das neue Zelda ist eine Klasse für sich, grafisch ist es im Handheld-Modus der Switch ein Hammer. Das Anspielen in der offenen Welt sagt stundenlangen Abenteuerspaß voraus. Gab es zuvor noch Rückler, zeigte sich Zelda nun flüssig. Die 2 x 20 Minuten Spielzeit ließen uns nur in der Hinsicht unbefriedigt zurück, als dass die Zeit einfach viel zu schnell verflog.Eine Minispielesammlung, die gemischte Gefühle hinterlässt. Sechs kurze Minigames wurden aus dem Titel in München vorgestellt, die jeweils mit einem einzelnen Joy-Con-Controller gegen einen anderen Spieler gezockt werden. Mit dem Joy-Con versucht man sich dabei um virtuellen Kühemelken, als schnell ziehender Pistolero, als Tresorknacker, beim Schätzen der Kugelanzahl in einem Behälter, als Schwertkämpfer oder beim Nachmachen von Tanzposen.Fraglich ist, ob der Partyspaß auf Dauer Laune macht, beim Anspielen hatten wir diesen Eindruck nicht. Allerdings zeigt 1-2-Switch, wie gut und genau die Bewegungssensoren und das haptische Feedback der Joy-Con funktionieren.Neben 1-2-Switch einer der Titel, die mit den Bewegungsmöglichkeiten der Joy-Con beeindrucken. Arms ist nur auf den ersten Blick ein simples Kampfspiel, in dem sich zwei Konkurrenten in einer Arena gegenüberstehen. Gespielt wird mit jeweils einem Joy-Con in beiden Händen, die Spielfigur reagiert punktgenau auf die Drehungen und Bewegungen der Controller. Werden die Controller in eine Richtung geneigt, bewegt sich die Figur dorthin.Werden sie gegeneinander gekreuzt, werden Schläge geblockt. Mit Vorwärtsbewegungen der beiden Controller schlägt man zu, Drehungen sorgen für Schläge mit Kurvenverlauf. Dazu gibt es aufladbare Spezialattacken, Sprünge und vieles mehr. So einfach sich Arms anfangs präsentiert, so viel Tiefe uns Spaß bietet es bei längerer Spielzeit. Ein grafisch guter Titel, der wohl auch als Turnier-Game grandios ankommen würde.