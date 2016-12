Haru Okumara Neuer Charakter-Trailer zu Persona 5 erschienen

Zusätzlich zu den bereits aus Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book bekannten Charakteren betritt ein neuer Protagonist die Bildfäche: Revy. Von geschäftigen Hafenstädten über imposante Berge bis hin zu murmelnden Flüssen bietet The Alchemist and the Mysterious Journey eine riesige Welt. Sie lädt dazu ein, Städte und Dörfer zu erkunden, während die Spieler der Geschichte von Firis folgen.So kommen die Protagonisten beispielsweise in die wohlhabende Stadt Reisenberg, in der sich Reisende aus allen Regionen sammeln, nach Mechen, einem ruhigen Dorf das inmitten endloser Felder liegt oder in das Dorf der Tanzschnee-Flocke. Zwischen den Siedlungen gibt es eine Fülle von verschiedenen Landschaften zu entdecken. Dort herrschen jeweils eigene, besondere Wetterbedingungen, die einen direkten Einfluss auf die Reise haben. Die Wahl der geeigneten Kleidung für jede Situation wird Firis Vorteile gewähren und es ihr erlauben, diese Terrains leichter zu durchqueren.Bei der Erkundung der Umgebung werden die Spieler Aufgaben meistern müssen, um neue Orte zu erschließen. Diese Herausforderungen bieten oftmals verschiedene Lösungsansätze, die einen direkten Einfluss auf die Spielwelt haben. Die Reparatur einer beschädigten Brücke führt so zu einem leichteren Zugang zur gegenüberliegenden Seite, eine alternative Route hingegen kann zur Entdeckung nützlicher Synthese-Materialien führen.Einige der Schauplätze werden für Firis Reisen von zentraler Bedeutung sein und sie wird oft zu ihnen zurückkehren müssen. Einmal besucht, können sogenannte Landmarks als Schnellreisepunkte verwendet werden, sodass Firis die riesige Welt leichter erkunden kann. Neben der PlayStation-4-Handelsversion wird eine digitale Version für PlayStation Vita und für PC erscheinen.