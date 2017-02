Bear With Me im Test: Noir-Juwel mit viel Humor

Bear With Me Bear With Me (Foto: Exordium Games)

Das kroatische Studio Exordium Games hat mit Bear With Me ein außergewöhnliches Adventure geschaffen, von dem bisher zwei Episoden auf Steam für den PC verfügbar sind. Jede Episode kommt auf eine Spielzeit von rund zwei Stunden, was für den Preis von 6,98 Euro für beide Titel durchaus gerechtfertigt ist. Bear With Me präsentiert sich in einem Comic-Noir-Stil und vereint leichte Horror-Elemente mit absolut witzigen Dialogen und liebevoll herausgearbeiteten Figuren.Im Point-and-Click-Titel schlüpfen wir in die Rolle des Mädchens Amber, das aus einem furchteinflößenden Traum erwacht und nicht nur ihren vermissten Bruder finden, sondern auch das Rätsel um den Schurken "Red/Roter Man" und eine Brandserie in Paper City lösen muss. Was das Spiel kann, zeigt sich schon in der ersten furchtbar lustigen Unterhaltung mit Stoffgiraffe Millie, die wie alle Plüschtiere und Kinderzeichnungen oder -bauten in Ambers Fantasie zum Leben erwachen.Dass Bear With Me nicht für Kinder gedacht ist, wird schnell klar. Von politisch inkorrektem Sagern bis zu bissig-ironischen (Ex-)Beziehungsgesprächen oder dem immer wieder den fehlenden Alkohol beklagenden Privatdetektiv Ted E. Bear wird hier schwarzer Humor der Extraklasse geliefert, der immer extrem humorvoll und nie platt wirkt. Die Sprachausgabe erfolgt in ansprechendem Englisch, deutsche Untertitel sind aber möglich.Anfangs muss sich Amber also mit ihrem übellaunigen Teddy anfreunden, der in seinem Detektivbüro in Ambers Kleiderschrank zu finden ist. Da der mürrische Bär doch ein gutes Herz hat, steht er uns nach etwas Überzeugungsarbeit schnell zur Seite. Die erste Episode von Bear With Me dreht sich dann darum, die elterliche Wohnung nach Hinweisen auf den roten Mann und den Verbleib von Ambers Bruder zu durchsuchen und einen Weg nach Paper City zu finden. Aufgrund der dortigen Brandserie hat der Bürgermeister die Stadt, die eigentlich ein Kinder-Kunstwerk am Dachboden ist, komplett abgeriegelt.Bear With Me ist im schwarz-weißen Stil gehalten, die Comic-Erscheinung wird auch von wenigen Magazin-artigen Zwischensequenzen ergänzt. Gespräche laufen meist in weiterklickbaren Fenstern ab, was in Ordnung ist und nur bei extrem langen Unterhaltungen zum Geduldsspiel wird. Dafür kann man manchmal selbst in die Dialoge eingreifen und verschiedene Antwortmöglichkeiten auswählen, die sich oft sogar stark auf die Handlung auswirken. Ebenso Auswirkungen hat unser Verhalten, wenn wir für kurze Augenblicke in die Haut des mysteriösen roten Mannes schlüpfen. Hier kann man zum Beispiel anderen Figuren auflauern und sie attackieren, Brände auslösen oder einfach nur unerkannt verschwinden.Diese veränderbaren Inhalte werden in Episoden 2 - kleiner Spoiler - in Paper City sogar noch verstärkt. Die Rätsel, die sich auf der Spurensuche stellen, sind großteils Sucharbeiten nach Gegenständen, die miteinander im übersichtlichen Inventar kombiniert werden müssen. Großteils sind diese Kombinationen logisch, manche aber auch einfach etwas an den Haaren herbeigezogen. Daraus machen die Entwickler gar keinen Hehl und lassen sich schon mal durch die Spielfiguren selbst verspotten - nach dem sarkastischen Motto: "Das war aber jetzt unglaublich simpel, um das Spiel voranzutreiben".Wer Lust auf bissigen Humor, gepaart mit einem düsteren Krimi-Flair und unterhaltsamen, nicht zu schwierigen Rätseln hat, bekommt mit Bear With Me ein Adventure-Juwel serviert. Mehrmals mussten wir vor dem Bildschirm laut auflachen, wenn Ted E. Bear einen seiner markigen Sprüche loslässt oder sich direkt an den Spieler wendet.Lob gibt es auch für die gelungene Sprachausgabe und das durchdachte Setting, das für viel Abwechslung sorgt. Der Adventure-Freund findet immer wieder Anspielungen auf aktuelle politische und popkulturelle Geschehnisse, Witze treffen von Präsidenten bis zu Superhelden alle, die man aus Medien und der Öffentlichkeit kennt. Bear With Me ruht sich auch nicht auf den Lorbeeren der ersten Episode aus sondern baut seine stärken in der zweiten Episode sogar noch aus. Bleibt nur zu hoffen, dass das Warten auf weitere Episoden nicht zu lange ausfällt.