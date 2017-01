Here goes the million smashing the previous single channel record of 890k viewers. #ELEAGUEMajor pic.twitter.com/VHcYXdFUgY — Cristian Tamas (@Trancez0r) 29. Januar 2017

Professionelle Computerspiel-Wettbewerbe (kurz: eSports) finden ein immer größeres Publikum. Bei der Live-Übertragung des Finales im beliebten Shooter CS:GO fieberten am Sonntag auf dem Streaming-Dienst Twitch 1.026.236 Zuschauer mit. Das ist ein neuer Zuschauerrekord für die Streaming-Plattform, die gern von Gamern genutzt wird.Die Teams Virtus.pro und Astralis matchen sich um das Preisgeld von einer Million US-Dollar. Am Ende konnte sich das dänische Team Astralis gegen die russischen Progamer von Virtus.pro durchsetzen. Mit Astralis gewann erstmals ein dänsiches Gamer-Team bei einem Major-Turnier.Wie bei altbekannten Sportarten treten auch bei eSports je nach Spiel einzelne Spieler oder ganze Teams gegeneinander an. Wie bei Fußball und ähnlichen Sportarten sind die Wettbewerbe durch Preisgelder, Sponsoring-Verträge und Übertragungsrechte längst eine Millionen-Industrie geworden.