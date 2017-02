Counter-Strike-Spieler für 1000 Jahre gesperrt

Mehr als 1 Mio. live dabei CS:GO-Übertragung knackt Zuschauer-Rekord

Diese Games haben richtig viel Geld gemacht Einer der großen Verkaufshits 2016 auf der Game-Plattform Steam: XCOM 2. (Foto: Entwickler)

Zur Konversation soll es im Forum von Reddit gekommen sein. Demnach habe "Bloominator" sexuelle Aufforderungen an die 15-Jährige geschickt sowie ihr ein Bild von einem Sexvideo gepostet haben. Zudem habe er gegenüber der Minderjährigen erwähnt, dass er pädophil sei. Andere Nutzerkritisierten "Bloominator" erst auf Reddit, dieser reagierte aber spöttisch.Dann sammelte die Community die Screenshots aus der Konversation und leitete sie an die ESEA weiter. Auch in deren Forum machte sich "Bloominator" über die Aufregung lustig. Erst nach der Sperre postete der Beschuldigte eine Entschuldigung auf Twitter, löschte aber dann seinen Account: "Keine Entschuldigung, es war augenscheinlich unglaublich dumm von mir, was ich getan habe."Der Gesperrte gehörte dem Team "Armor Esports" an, das aktuell auf Platz 7 der CS GO-Main-Liga von Nordamerika liegt. Auch bei seinem Team entschuldigte sich der CS-Profi.