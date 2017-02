Crossover-Cellistin Tina Guo belebt Videospielmusik neu

Wir spielen Bauer und Pistolero Arms bis Zelda: Ersteindruck der Switch-Spiele

Tina Guo, die in Shanghai geborene, aber seit langem in den USA lebende Cellistin, brilliert sowohl am akustischen wie auch am elektrischen Cello und beherrscht verschiedenste Stile und Genres von Metal und Filmmusik bis Pop und Klassik. Auf ihrem ersten Album für Sony Masterworks spielt sie Musik aus Blockbuster-Games wie "Call of Duty", "World of Warcraft" und "Halo" aber auch von Games-Klassikern wie "Mario", "Zelda" und "Final Fantasy" oder "Journey", "Chrono Trigger" und "Metal Gear Solid".Viele der Spiele wurden auch für ihre Musik hochgelobt. Vor Veröffentlichung des Albums am 24. Februar erscheinen drei Musikvideos mit Musik aus den Spielen "Pokémon", "Zelda" und "Skyrim" auf Tina Guos YouTube-Kanal. Guo ist eine vielseitige Musikerin und hat mit so hochkarätigen Künstlern wie The Foo Fighters, Stevie Wonder, Justin Bieber, Al Di Meola, Carlos Santana, Far East Movement, Ariana Grande und Skrillex auf der Bühne gespielt.Sie wirkte bei Soundtracks zu Kino-Blockbustern wie "Batman v Superman", "Sherlock Holmes" oder TV Serien wie "Vikings" mit. Als langjähriges und auffälliges Mitglied in der Band von Hans Zimmer hat sie über die weltweiten Tourneen mit Zimmer bereits große Popularität erlangt und in Stadien und Konzerthallen mit ihm gespielt.