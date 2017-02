Das sind die 10 nervigsten Game-Figuren

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Spielen soll Spaß machen. Doch manchmal hat man das Gefühl, die Programmierer hatten mehr Lust darauf, ihren Kunden eben diesen zu vermiesen. Während Nathan Drake, Super Mario oder Link große Fangemeinden haben, dürfte von diesen Figuren nur selten ein Poster in einem Zimmer zu sehen sein. Diese zehn Game-Figuren nerven ohne Ende:Schon beim Anblick des doofen Zipfelmützen-Outfits vergeht einem die gute Laune. Und wenn Tingle sein "Tingle Tingle Koolooh-limpah" trällert, möchten man ihn erst recht auf den Mond schießen. Zu allem Überfluss hat der Nervzwerg auch noch sein eigenes Game bekommen.In Resident Evil 4 entführen Sektenmitglieder die Tochter des US-Präsidenten, Leon muss sie retten. Leider, denn Ashley Graham ist 16 und strunzdoof. Dauernd wird sie entführt, und man muss ihr zunehmend genervt hinterher jagen. "Help me, Leon!" – danke, aber nein danke.Slippy Toad ist eigentlich ganz okay – solange, bis die Kröte nicht spricht, kämpfen oder sonst etwas Sinnvolles machen soll. Denn Slippy muss in jedem Fight als Erstes gerettet werden, was er mit seiner nervig hohen Stimme auch lautstark verkünden muss.Die Anime-Girlies in Final Fantasy sind generell grenzwertig, doch Vanille setzt dem Gekichere die Krone auf: Die rothaarige Schönheit beendet fast jeden Satz stöhnend oder lachend. Kommt dazu, dass sie aufdringlich ist.Nervige Pixel-Charakter sind keine moderne Erfindung. Schon 1984 gab es in Duck Hunt eine Figur, die den Spielern die Galle hochtrieb: den Hund. Kaum hat man sein Ziel verfehlt, erscheint der Köter in der Botanik und lacht sich einen. Nicht mal killen konnte man ihn.Roman Bellic ist der Inbegriff eines unsympathischen Losers. Dauernd muss man ihm aus der Patsche helfen. Egal, ob man mitten im Kugelhagel steckt oder gerade eine wichtige Mission löst – das Handy klingelt, und Cousin Bellic braucht Hilfe. Wetten?Dr. Hal Emmerich, genannt Otacon, ist Chefingenieur und ein durchaus helles Kerlchen. Doch im Spiel nervt er alle mit seinem wissenschaftlichen Kauderwelsch. Und dass er sich bei Gefahr gern mal die Hosen vollpinkelt, ist auch kein schöner Anblick.Sorry, Nintendo – aber Baby Mario ist eine unerträgliche Rotzgöre, die einem mit ihrem Gebrüll brutal auf die Nerven geht. Zumal das Baby das wohl nervigste Organ der Gamegeschichte besitzt, das auch noch dauernd zum Einsatz kommt. Buuäähh!Eigentlich sollte Navi dem Zelda-Helden Link als Helferin in Hyrule nützlich sein. Doch weil die kleine Fee das alle paar Minuten mit ihrer nervigen Piepstimme macht, würden ihr viele Spieler am liebsten das Licht für immer auslöschen. Navi und ihr ewiges "hey! listen!" – dagegen ist Siri eine wahre Wohltat.Man muss eigentlich nur im Doom-Handbuch nachschauen, was dort über die Lost Souls geschrieben steht: "Stark. Fliegt. Brennt. Dumm." Kann man getrost so stehen lassen.