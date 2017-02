Das sind zehn ausgezeichnete Indie-Games

Liste der Gewinner:

Lightfield Lightfield (Foto: Lost in the Garden)

– Shadow Tactics: Blades of the Shogun von Mimimi Productions (Deutschland)– Anshar Wars 2 von Ozwe Games (Schweiz)– FRU von Through Games (Niederlande)– Blink and Die von Sureksu (Argentinien)- Figment by Bedtime von Digital Games (Dänemark)– Empathy von Pixel Night (Schweden)– Lightfield von Lost in the Garden (Österreich)– Blink and Die von Suresku (Argentinien)– Super Pet Hero von Amused Sloth (Rumänien)- CoverFire von 1MBand (Spanien)Entwickler aus 63 Ländern haben 470 Spiele aller Plattformen für das internationale Indie Prize Stipendium eingereicht, ein Zuwachs von über 20 Prozent im Vergleich zum Indie Prize Europe 2016. Nach wie vor stellt der PC mit fast 44 Prozent aller eingereichten Spiele die am stärksten vertretene Plattform dar, dicht gefolgt von Mobile Games beider Plattformen (iOS/Android).42 Juroren wählten die 130 besten Indie Spiele aus, welche zum Showcase im Indie Prize-Bereich auf der Casual Connect Europe in Berlin eingeladen wurden und ein Stipendium für die Ausstellung erhielten. Indie Prize arbeitet mit internationalen Partnern aus aller Welt zusammen, vereint unter dem Banner der Game Nations Community. Mehr Informationen auf den Seiten der Casual Connect Europe und Indie Prize Berlin 2017 . Ein Highlight-Video aus dem letzten Jahr auf dem offiziellen YouTube Kanal der Casual Connect.