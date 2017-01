DiRT Rally Action kommt auf die PlayStation VR

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Mit der DiRT Rally VR Edition wird das Erlebnis von DiRT Rally rund um den klassischen Rally-Modus, Rally Cross und Hill Climb nicht nur für aktive Piloten erweitert, sondern fügt dem Spiel zusätzlich auch einen gänzlich neuen Co-Piloten-Spielmodus hinzu. Dieses brandneue Feature erlaubt einem Mitspieler als aktiver Beifahrer an den spannenden Rennen seiner Freunde teilzunehmen und die Pace Notes vom Hauptbildschirm mit Hilfe der Buttons und dem Touchpad des Dualshock 4-Controllers an den Fahrer weiterzugeben.Auf diese Weise erlebt das Fahrerteam packende Rally-Action wie im echten Leben und erhält die Gelegenheit, realistische Bestzeiten zu erzielen. Paul Coleman, Chief Games Designer für DiRT Rally: "Das Upgrade von DiRT Rally mit PlayStation VR erlaubt den Spielern, noch näher an die Erlebnisse eines echten Rallyfahrers heranzukommen. Die zusätzliche Beigabe des Co-Piloten-Spielmodus erlaubt das gemeinsame Spielen und Meistern einer Strecke mit einem Freund und ermöglicht somit einen wesentlich höheren Grad an Realismus und Immersion zu erzielen."