Die heißesten Sexszenen in Videogames

Okay, wir geben es zu: Es ist nicht wahnsinnig originell, die besten Sexszenen aus Videogames zusammenzutragen. Aber wenn es draußen kalt ist und die Brieftasche das Jännerloch spürt, braucht der Mensch Wärme. Die heißen Szenen aus diesen Spielen haben jedenfalls schon manchen Gamer in Stimmung gebracht.Frauenheld Geralt von Riva ist kein Kostverächter, wenn es darum geht, nach der Schlacht mit Pixelschönheiten ins Bett zu steigen. Erwähnenswert ist vor allem die Szene aus "The Witcher 2", in der sich die sexy Hexe Triss elegant die Kleider vom Leib zaubert und zusammen mit Geralt das Bad zum Dampfen bringt. Hot-Tub-Mittelalter-Sex sozusagen.