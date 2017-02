Fallout Shelter jetzt für Xbox One und Windows 10-PC

Fallout Shelter Fallout Shelter (Foto: Bethesda)

Neues im Mobile Game Das bringt das Update 1.9 für Fallout Shelter

Das Spiel wurde von Bethesda entwickelt, dem preisgekrönten Entwickler von Fallout 4 und der Skyrim Special Edition . Dadurch wird der Spielfortschritt zwischen Xbox One und Windows 10 synchronisiert und Spieler können nahtlos zwischen den Plattformen wechseln. Sie können also dort also weitermachen, wo sie aufgehört haben – mit sämtlichen Spielständen, Fortschritten und Erfolgen.Fallout Shelter wurde außerdem an den Xbox One Wireless Controller angepasst, damit Spieler das Leben in ihrem Vault direkt auf ihrem Fernseher erleben können. Bei Fallout Shelter schlüpfen Spieler in die Rolle eines Aufsehers, um ihren eigenen Vault zu bauen, dessen Bewohner zu leiten und Abenteuer in Fallouts kultigem Ödland zu erleben. Seit der Veröffentlichung des Spiels 2015 erfreut sich Fallout Shelter steter Veröffentlichungen neuer Features, darunter die Werkstatt, Wiederverwertung, Haustiere, neue Räume, bekannte Fallout 4-Charaktere und besondere Anpassungsmöglichkeiten für die Bewohner.