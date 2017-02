Gewinnspiel: Steam-Key für PC-Version von WWE 2K17

Zum Preis von 4,99 Euro WWE 2K17 Goldberg Pack ab sofort verfügbar

Willkommen in Suplex City WWE 2K17 im Test: Zwischen Genie und Wahnsinn

Weltweit limitierte Edition WWE 2K17 Collector’s Edition mit WWE NXT

Sämtliche bisher veröffentlichten DLC-Inhalte für WWE 2K17 auf PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360 sind direkt bei Veröffentlichung der PC-Version verfügbar. Alle nach dem 7. Februar veröffentlichten DLC-Inhalte erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt für die PC-Version.Wir vergeben einen Steam-Key an einen der "Heute Digital"-Leser - und zwar in einem Blitz-Gewinnspiel, das nur bis 10. Februar um 12 Uhr läuft! So kommt ihr zum Steam-Key: Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen Mitspieler, eine Reaktion beim Gewinnspielbeitrag ("Gefällt mir", "Love", "Wow"...) zeigen und in einem Kommentar zum Gewinnspielbeitrag schreiben, mit welcher Wrestling-Superstar sie gerne zocken würden!Über das Teilen unserer Gewinnspiele und Artikel freuen wir uns sehr, sie sind aber keinerlei Pflicht zur Gewinnspielteilnahme.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.