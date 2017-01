The Legend of Zelda: Breath of the Wild verspricht das größte The Legend of Zelda-Abenteuer aller Zeiten zu werden. Der Open-Air-Stil erweitert die Grenzen der Kultserie und ist zugleich eine Hommage an deren Anfänge. Die Spieler erkunden eine virtuelle Welt von nie dagewesener Weite. In ihr gilt es, mehr als 100 rätselhafte Prüfungsschreine voller Herausforderungen zu entdecken und jede Menge Waffen, Outfits und Ausrüstungsgegenstände zu kombinieren. Da wird es den Spielern schwer fallen, die Konsole aus der Hand zu legen – und genau das müssen sie auch nicht, denn Nintendo Switch ermöglicht es ihnen zu spielen, wo, wann und wie sie wollen. Für zusätzlichen Spaß sorgen die amiibo, die mit dem Spiel kompatibel sind: das Wolf Link-amiibo aus The Legend of Zelda: Twilight Princess HD ebenso wie die amiibo der The Legend of Zelda Collection und die aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint zeitgleich mit Nintendo Switch – und setzt direkt neue Maßstäbe in Sachen Spielerlebnis. Der Titel wird sowohl als separate Standardausgabe als auch in einer Collector’s Edition erscheinen. Diese umfasst das Spiel, eine CD mit einer Soundauswahl aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild und ein Modell des Master-Schwerts des Lebens. Gleichzeitig mit dem Spiel erscheinen am 3. März ein Zelda- und ein Bokoblin-amiibo. Um welche Features die amiibo das Spiel anreichern, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

(Foto: Nintendo/Entwickler)