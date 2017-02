Horizon Zero Dawn: Zehn Überlebenstipps für Zocker

Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn (Foto: Sony PlayStation)

Postapokalyptisches Abenteuer Horizon Zero Dawn im Test: Atemberaubende Wildnis

Aloy verfügt über einen Medizinbeutel, der überlebensnotwendig ist. Wer eifrig Heilkräuter oder unter der Erde Pilze sammelt, kann selbst die härtesten Kämpfe für sich entscheiden. Sinkt die Lebensenergie, füllt sie ein Druck auf die obere Steuerkreuztaste wieder bis zum vollen Zustand auf. Wer dagegen die Kräutersammlung auslässt, ist auf Heiltränke angewiesen, die zum einen begrenzt sind und zum anderen schnell zur Neige gehen.Maschinen und menschliche Widersacher greifen oftmals mit Feuer, Eis oder Strom an. Dagegen schützt man sich mit Widerstandstränken, die fatale Angriffe zumindest etwas abschwächen. Nutzen Sie dies, denn wird Aloy eingefroren oder in Flammen gesetzt, leert sich die Gesundheitsanzeige zuzüglich zum Kampfschaden durch die rapide. Und ist man durch Strom geschockt, können Gegner leicht über die wehrlose Aloy herfallen. Das Material für die Tränke findet man in Pflanzenwurzeln.Spätestens ab der Hälfte des Spiels wird es für Zocker zur Qual, dass man nicht alle wertvollen Materialien mit sich herumschleppen kann. Abhilfe schafft die Erweiterung der Tragekapazität von Outfit, Taschen und Köchern. Wer von Beginn Wildschweine, Füchse und Co. erlegt, findet Knochen, Haut und Fleisch, um seine Tragekapazität zu erweitern. Das konsequente Jagen verhindert, dass man später minutenlang gefrustet auf Jagd gehen muss, um die nötigen Materialien zusammenzutragen. Ausschau sollte man besonders nach Fischen halten, denn die findet man besonders schwer und sie lassen selten die notwendigen Fischgräten zurück.Die meisten Waffenarten und Outfits gibt es in drei Ausführungen – jener der Stämme, der Nora, Carja und Schatten. Die Ausführung hat Auswirkungen darauf, welche Munitionsarten die Waffe abfeuern kann und wie viele Modifikationsplätze zur Verfügung stehen. Verschiedene Outfits bieten Schutz gegen verschiedene Arten von Schaden. Sind Sie ein Nahkämpfer, kleiden Sie sich auch so und nutzen Sie starke Waffen mit mittlerer Reichweite. Fernkämpfer besorgen sich dagegen Schutz gegen ebensolche Angriffe und einen durschlagskräftigen Scharfschützenbogen.Waffen und Outfits können - jen nach leichter, mittlerer oder schwerer Ausführung - bis zu drei Plätze besitzen, mit denen ihre existierenden Werte verbessert oder neue hinzugefügt werden können. Modifikationsgegenstände - Waffenspulen und Outfit-Gewebe - können als Beute bei Maschinen gefunden oder von Händlern gekauft werden. Der Schaden von Waffen kann so vervielfacht werden, ebenso der Schutz von Outfits. Verkaufen Sie außerdem nicht benötigte Modifikationen, denn sie bringen bei Händlern ein paar wertvolle Scherben, die Währung von Horizon Zero Dawn, ein.Wer in höheren Schwierigkeitsgraden den direkten Kampf sucht, wird unzählige Male den Heldentod sterben. Eine gute Jagd will ebenso gut geplant sein - schleichen Sie sich an Gegner heran und scannen Sie sie zuerst einmal mit dem Fokus nach Schwachstellen. Markieren Sie zudem die Route der Maschinen und legen Sie dort Fallen aus. Versuchen Sie zudem, aus der Entfernung den großen Maschinen ihre starken Waffen abzuschießen. Mitunter sehr wichtig: Bevor man den Kampf sucht, sollte man den Pfeilvorrat über das Waffenrad maximieren. Auch wenn sich Pfeile schnell herstellen lassen, kann das trotzdem die Sekundenbruchteile bedeuten, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.Das Besuchen der Maschinen-Brutstätten bietet nicht nur einmalige, jedes Mal einzigartige Erlebnisse, sondern sorgt auch für einen entscheidenden Vorteil im Verlauf von Aloys Kampf gegen die Maschinen. Jede überbrückte Brutstätten gibt uns Wissen über neue Maschinen-Arten und wie man sie überbrückt. So machen wir starke Gegner zu noch stärkeren Verbündeten, indem wir Maschinen überbrücken und sie auf die Feinde loslassen. Warum selbst kämpfen, wenn man ein riesiges Monster in die Schlacht schicken kann?Immer wieder findet man Horizon Zero Dawn schwere Waffen wie Todbringergewehre, die über eine begrenzte und nicht herstellbare Munition verfügen. Diese Waffen sollte man nicht ungenutzt liegen lassen. Auch wenn Sie wenig Interesse am langsamen Herumschleppen haben, nehmen Sie die Waffe zumindest bis zur nächsten Maschinenherde mit. Dort können selbst riesige Maschinen mit wenigen Schüssen vernichtet werden - und das sorgt für einen schnellen und gewaltigen Erfahrungspunkte-Schub.Im späteren Verlauf des Spiels werden die Wege zwischen Missionen immer länger und länger. GUt beraten ist, wer am Weg jedes Lagerfeuer entzündet, denn diese Punkte gelten dann als Reiseziel. Schnell kommt man auf dem Rücken von Reitkreaturen voran, weshalb man geeignete Maschinen dazu überbrücken sollte. Wer es ganz eilig hat, kann Schnellreisepakete nutzen, die einen nach einem kurzen Ladebildschirm kilometerweit befördern. Dazu wählt man ein entzündetes Lagerfeuer auf der Karte aus und drückt die R2-Taste. Jede Reise kostet ein Paket, die man besonders anfangs zuhauf findet, die aber im Inventar gerne übersehen werden.Eigentlich kein Überlebenstipp, aber einer, der die Tiefe des Spiels zu vermitteln weiß: Reden Sie mit den Figuren in der Welt von Horizon Zero Dawn auch abseits der Hauptquests! Die Figuren wissen immer wieder mit Details aufzuwarten, mit denen man die Welt um sich besser verstehen kann. Und wenn nicht, schaut zumindest meist ein unterhaltsames Gespräch heraus. Wer den Reden und Dialogen folgt, wird sich bald in der Spielewelt wie Zuhause fühlen und gar nicht mehr aufhören wollen.