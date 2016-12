NES Classic Mini Unboxing NES Classic Mini (Foto: Rene Findenig)

Während sich weiter die Fans in aller Welt um den NES Classic Mini reißen, plant Nintendo mit dem SNES den nächsten Coup. Bestätigung gibt es bisher noch keine, allerdings ließ sich das Unternehmen die Abbildung eines SNES-Controllers bereits jetzt markenrechtlich schützen.Auf der SNES feierten zahlreiche Fortsetzungen von NES-Titeln Erfolge. Zu den größten Hits zählen Super Mario World, Super Mario Kart, Donkey Kong Country, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Megaman, Super Metroid und Street Fighter II. Rund 50 Millionen SNES wurden verkauft.