Nintendo Switch Games zum Release geleakt

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Nintendo Switch Nintendo Switch (Foto: Nintendo)

[EXCLU] Des premières photos d’accessoires Hori certifiés par Nintendo pour la #nintendoswitch ont fuité, confirmant certaines rumeurs. pic.twitter.com/QWGWnayMFn — DroidXAce (@DroidXAce) 10. Januar 2017

Preis ist durchgesickert Nintendo Switch soll 249 Euro kosten

Erstes Vorschauvideo Nintendo Switch: Das ist die neue Spielekonsole

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild- Splatoon Counterattack- Mario Kart 8: Switch it!- Super Mario RPG: Rabbids Invasion- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition- Pikmin World (24. März 2017)- Assassin's Creed Egypt (24. März 2017)- Super Mario Frostland (2. Quartal 2017)- Super Smash Bros. for Nintendo Switch (2. Quartal 2017)- NBA2K 17 (2. Quartal 2017)- Minecraft: Nintendo Switch Edition (ohne Datum, 2017)- Dragon Quest XI (ohne Datum, 2017)- FIFA 17 (am Bild unlesbar, wahrscheinlich 2. Quartal 2017)- Just Dance 2017 (am Bild unlesbar)Zwar kann die Echtheit wie bei jedem leak nicht bestätigt werden, der 17. März ist aber ein guter Hinweis auf die mögliche Echtheit, da schon lange mit einem Erscheinen der Nintendo Switch an diesem Termin gerechnet wurde. Erwähnt ist in dem Leak noch, dass der Starttitel The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit "speziellem Zubehör" für die Switch erscheinen soll.Ob der Leak stimmt, wird sich am 13. Jänner zeigen, wenn Nintendo die Switch-Spiele in einem Event in Tokio präsentiert,. Ab diesem Termin wird Nintendo in den folgenden Tagen auch ausgewählten Journalisten eine Anspielmöglichkeit der Switch geben. Heute Digital wird dabei vor Ort sein und über die Eindrücke berichten.