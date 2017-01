PlayStation-Platin-Headset in Österreich erschienen

Kamera, Headset, Controller Dieses neue Zubehör gibt es für die PlayStation 4

Außerdem ist das Headset mit zwei 50-mm-Lautsprechertreibern, verstellbaren und versteckten Mikrofonen mit Rauschunterdrückung sowie einem eingebauten, wiederaufladbaren Akku mit hoher Laufzeit ausgestattet. Das Wireless-Headset – Platin-Edition ist nicht nur mit allen PS4-Systemen kompatibel, sondern kann über das mitgelieferte 3,5-mm-Audio-Kabel auch mit Mobilgeräten und PlayStation VR genutzt werden.Mit dem Wireless-Headset – Platin-Edition ist es möglich, 3D-Effekte auch bei kompatiblen PS4-Spielen zu erleben - so wird das Spielerlebnis immersiver gestaltet. Durch die 3D-Positionsbestimmung ist außerdem ein Vorteil gesichert: Die exakte Position von Gegnern kann bestimmt werden, auch wenn sie nicht gesehen werden. Einige Spiele, die demnächst erscheinen, warten ebenfalls mit 3D-Audio-Unterstützung auf, darunter MLB The Show 17, Uncharted: Lost Legacy, und Days Gone.