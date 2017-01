Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Antiviren-Experten warnen, dass die App erst die Erteilung zahlreicher administrativer Rechte einfordert und dann so richtig Schaden anrichtet. So saugt sie Daten von Bank-Apps ab und imitiert auch das Layout anderer Apps, in denen dann zur Eingabe von Bank- und Kreditkarteninformationen aufgerufen wird.Der Trojaner ist bereits seit dem Jahr 2013 bekannt und dürfte bereits immensen Schaden angerichtet haben. Immer wieder gibt sich die Trojaner-App als in Kürze erscheinendes Spiel aus, zuletzt vor Release als Pokémon Go. Bis zum Erscheinen der Android-Version von Super Mario Run dürfte es noch wenige Wochen dauern.