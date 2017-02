Kept you waiting, huh? Metal Gear Solid V: The Phantom Pain im Test

Quiet regt Gamer an und auf Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain mit zu viel Sex?

Brazzers ist kein Unbekannter, wenn es um die Adaption von Videospielen ins Sexfilm-Genre geht, Pornos gab es bereits in Final-Fantasy-, Call-of-Duty- und Overwatch-Look. Nun kündigt ein Trailer das Erscheinen von "Metal Rear Solid: The Phantom Peen" an. Aus Lizenzgründen wurden die Charakternamen und Filmnamen verändert - ob es trotzdem rechtliche Konsequenzen gibt, ist unklar.Die im Trailer vorgeführten, jugendfreien Szenen zeigen sich ganz im Stile von Kojimas Spielehit, beim restlichen Filmmaterial mit Kriegsveteran Venom Snake und Scharfschützin Quiet wird es wohl pikanter zur Sache gehen. In bester Cosplay-Manier zeigen sich hier übrigens die Erwachsenenfilm-Darsteller Charles Drea und Casey Clavert.