Die Real-Life-Erfahrung soll sich nah an der Storyline des Games bewegen. Resident Evil 7: The Experience ist ein etwa 45-minütiger Horror-Trip durch die Welt des Spiels, das den Grusel der ursprünglichen Resident-Evil-Games zurückbringen soll. In einer "heimgesuchten und heruntergekommenen Örtlichkeit" im Herzen von Londons East End schlüpfen Besucher in die Rolle eines Enthüllungsreporters.Als Journalist unterstützt man eigentlich ein Produktionsteam einer paranormalen TV-Show - doch die Mitglieder sind mysteriöserweise verschwunden. So gilt es nicht nur, Rätsel und Puzzles in dem haus zu lösen und Hinweisen nachzugehen, sondern auch mit "unerwarteten Entdeckungen" fertig zu werden und schließlich mit den "Mitspielern" aus dem Haus zu entkommen."Vielleicht gibt es sogar Begegnungen mit einigen von den Spielecharakteren", so Laura Skelly, Capcoms PR-Managerin. Das Besondere an The Experience: Der Eintritt ist für die Öffentlichkeit vollkommen frei und wird nach dem "Wer zuerst kommt"-Prinzip abgehandelt -. Betreten wird das Horror-Haus immer zu zweit - fragt sich nur, wie viele es auch so wieder verlassen...