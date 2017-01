Resident Evil Escape Room rückt näher an Österreich heran

Resident Evil 7 Biohazard Resident Evil 7 Biohazard (Foto: Capcom)

Das Live Escape Game lässt seine Teilnehmer fordernde Rätsel ganz im Stil von Resident Evil lösen – und dabei mehr über die Geschichte der mysteriösen Baker-Familie aus Resident Evil 7 erfahren. Doch nicht nur Fans kommen so auf ihre Kosten – das immersive Horror-Erlebnis wird so auch für eine breite Masse erfahrbar.Den Anfang der Kooperation werden Anfang 2017 die Locations von TeamEscape in Hamburg und Köln machen, weitere Räume in Deutschland folgen. Die genauen Termine werden in den kommenden Wochen auf der offiziellen Website unter teamescape.com/residentevil enthüllt. Resident Evil 7 biohazard erscheint am 24. Jänner für PlayStation 4, Xbox One und PC.