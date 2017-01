Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Die Kerze verleiht dem Zimmer, in dem sie entzündet wird, den Duft und die Atmosphäre des unheimlichen Hauses, dem Hauptschauplatz aus Resident Evil VII", so Numskull. Eingehüllt in den Geruch von altem, modernden Holz sollen Spieler, die den Titel mittels VR-Brille erleben, so noch tiefer in das Geschehen rund um die Familie Baker eintauchen.Die offiziell lizenzierte Resident Evil VII 4D Kerze hat eine Brenndauer von 18 bis 20 Stunden, kommt in einer wiederverschließbaren Dose im Resident Evil VII Design und ist ab dem 27. Januar 2017 bei teilnehmenden Händlern erhältlich.