Steep Steep (Foto: Ubisoft)

Das Adrenalin-Paket enthält fünf neue Kostüme, drei neue Wingsuits sowie zwei neue Snowboards. Mit diesen neuen Ausrüstungsgegenständen können die Spieler ihre Charaktere individuell anpassen, bevor sie mit ihnen eine der drei neuen Herausforderungen unter dem sternenklaren Nachthimmel antreten.Die Erweiterung ermöglicht es den Spielern, auf der "Light The Way"-Strecke in Aiguilles eine neue Paragliding-Erfahrung zu machen, mit dem Wingsuit die "Dark Pines" in Tirol runterzuspringen oder die "Paranormal"-Abfahrt in Aoste während der Nacht zu meistern. Das Adrenalin-Paket bietet den Spielern die Chance, ihr Können in drei zusätzlichen Nacht-Herausforderungen erneut unter Beweis zu stellen.