The Surge (Foto: Focus Home Interactive)

Neues Ingame-Material 20 Minuten Gameplay aus Ghost Recon Wildlands

Angst und Grauen Call of Cthulhu: Trailer zeigt die Tiefen des Wahnsinns

Diese Games haben richtig viel Geld gemacht Einer der großen Verkaufshits 2016 auf der Game-Plattform Steam: XCOM 2. (Foto: Entwickler)

In einer dystopischen Zukunftsvision der Erde, versucht sein neuer Arbeitgeber, das riesige Unternehmen CREO den Planeten zu retten. Noch grün hinter den Ohren tritt Warren seinen ersten Arbeitstag als Augmented-Fachkraft an, doch der Tag endet in einer Katastrophe. Als in einer Routine-OP der neue Exo-Anzug des Unternehmens an ihm angebracht werden soll, kommt es zu einem tragischen Unfall tief im Inneren des CREO Komplexes.Ab diesem Zeitpunkt, gerät das, was ein geregelter Arbeitsantritt werden sollte, völlig aus den Fugen. Durchgedrehte Roboter, verrückte mit Implantaten ausgerüstete Angestellte und eine künstliche Intelligenz wollen ihn tot sehen. Mit einem State-of-the-Art Exo-Skelett ausgestattet, muss der Spieler nun improvisieren, um zu überleben. Werkzeuge, die niemals für den Kampf gedacht waren, werden zu tödlichen Waffen umfunktioniert.Ausrüstungsgegenstände können den Exo-Anzug noch schneller, stärker und widerstandsfähiger machen. In einem Kampf gilt es, gezielt Körperteile des Gegner abzutrennen. Die so erbeuteten Bauteile dienen der stetigen Verbesserung des eigenen Anzuges und erlauben es dem Held immer tiefer in den CREO-Komplex vorzudringen und dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.