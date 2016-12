The Walking Dead: A New Frontier im Test

The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier (Foto: Telltake Games)

The Telltale Series Trailer von The Walking Dead: A New Frontier ist da

Telltale-Serie geht weiter The Walking Dead: A New Frontier startet im Dezember

Wie zuletzt die Batman-Serie und die vorangegangenen Walking-Dead-Abenteuer erscheint auch A New Frontier episodenweise. Und das funktioniert besser denn je. Als die siebte TV-Staffel von "The Walking Dead" Anfang Dezember so wenig Zuschauer wie seit vier Jahren nicht mehr vor die Bildschirme lockte, war die Ernüchterung groß. Zwar schauten noch immer über zehn Millionen US-Fans zu; doch gemessen an den hohen Erwartungen an die Blockbuster-Serie ist das eher wenig.Kommt dazu, dass sich auch die inhaltliche Kritik mehrt: Zu vorhersehbar, zu sadistisch und zu konventionell ist die Zombie-Show für viele Fans der ersten Stunde geworden. Ein klassischer Fall von einer TV-Serie, die es verpasst hat, im richtigen Moment einen Schlussstrich zu ziehen, lautet die Kritik. Hochs und Tiefs kennen auch Gamer mit der Telltale-Serie "The Walking Dead". Während die Umsetzung der ersten Staffel für viele bis heute ein echter Klassiker war, enttäuschte etwa der folgende Shooter "The Walking Dead: Survival Instinct" (2013, Activision) mit seinen vielen technischen und dramaturgischen Schwächen.Auch die zweite Staffel des von Spezialist Telltale Games produzierten Abenteuers sorgte für gemischte Gefühle. Nun ist mit "The Walking Dead: A New Frontier" die dritte Staffel der Game-Umsetzung erschienen – ein neues Abenteuer, das mit zwei neuen Episoden ein gelungenes Comeback einläutet. Denn man merkt, dass sich das kalifornische Studio diesmal mehr Zeit gelassen hat.Die neue Season besteht aus insgesamt fünf Episoden, von denen die ersten beiden etwas kürzer als in den letzten Jahren ausgefallen sind. Dafür sind sie um einiges schneller, und vor allem: viel besser erzählt. "A New Frontier" beginnt vier Jahre nach dem Ausbruch der Zombie-Epidemie. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Ex-Baseball-Star Javier Garcia, der seine Familie finden will. Dabei trifft er auf Clementine, die Spieler bereits aus den beiden anderen Staffeln kennen.Zusammen müssen Javier und Clementine Entscheidungen über Leben und Tod fällen. Als wichtigste neue Figur entpuppt sich dabei der tief gefallene Sportstar. Er ist der Protagonist und alles andere als ein leicht durchschaubarer Charakter. Durch Rückblenden erfährt man zudem, warum Clementine nur noch schwer Vertrauen in andere Menschen fasst – und wieso die junge Frau so verbittert ist.Gleichzeitig zwingt die Handlung sie in eine brisante Allianz mit Javier, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird. Die Stärke des Spiels sind diesmal – neben der tollen grafischen Umsetzung – die Dialoge. Sie beeinflussen die Beziehungen zwischen den Figuren und haben Konsequenzen für die Handlung. Dabei kommt es nicht immer so heraus, wie man es erwartet, was dem Game im Gegensatz zur TV-Serie eine gewisse Unvorhersehbarkeit verleiht.Auch die Actionsequenzen sind technisch gut umgesetzt. Was die Geschichte angeht, gibt es in den ersten Folgen von "A New Frontier" durchaus ein paar Höhepunkte – und einen Cliffhanger mit genau jener emotionalen Qualität, die viele Zuschauer in der Serie schon seit längerem vermissen. Genial sind auch die Rückblenden auf vergangene Geschehnisse, die für zusätzliche erzählerische Tiefe sorgen.Auch wenn das neue Telltale-Game in gewohnter Manier wenig spielerische Freiheit lässt und den Nutzer eher zum interaktiven Zuschauer macht, gelingt dies besser als jemals zuvor. Bekannte Charaktere wie Clementine wurden gekonnt weiterentwickelt, neue Figuren wie Javier passen sich in die schicksalhafte Welt gut ein. Und nie zuvor hat man eigene Entscheidungen so schmerzhaft treffen müssen, wie sie das Spiel von einem abverlangt.Wir aktualisieren diesen Bericht, wenn die jeweils neue Folge von The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier erschienen ist!