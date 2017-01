Xbox Wireless Controller nun in Rot und Grün Xbox Wireless Controller nun in Rot und Grün (Foto: Xbox)

Der Xbox Wireless Controller – Red zeigt sich in zwei unterschiedlichen Rottönen, in Matt gehalten mit glänzenden Highlights auf den Triggern, Bumpers, dem D-Pad und dem Thumbstick. Der Controller wird ab sofort an teilnehmende Händler weltweit ausgeliefert und ist in Kürze erhältlich.Der Xbox Wireless Controller – Green/Orange, der in mattem Grün gehalten mit orangen Highlights an den Triggern, Bumpers, dem D-Pad und dem Thumbstick glänzt, wird ab 31. Jänner im ausgewählten Handel erhältlich sein.Beide Controller bieten alle Vorteile der neuesten Xbox Wireless Controller-Generation: besserer Grip für noch mehr Komfort, verbesserte Wireless-Reichweite und Bluetooth für alle Windows 10 Devices. Die Controller sind kompatibel für Xbox One, Xbox One S und Windows 10 PCs und Tablets. Außerdem können die Tasten mithilfe der Controller-App auf der Xbox One individuell belegt werden.