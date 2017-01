Zelda-Genie Eiji Aonuma zockte mit uns Breath of the Wild

Hands-on bei der Europa-Premiere "Heute" hat die Nintendo Switch bereits ausprobiert

Nintendo Switch (Foto: Rene Findening)

Aonuma zeigte beim Event in rund 20 Minuten einige Kniffe und Tricks bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Damit das Erlebnis nicht nur den Gästen vor Ort vorbehalten bleibt, hat Nintendo ein Video zum Überraschungsgast veröffentlicht.Aonuma leitet seit Majora's Mask die Geschicke der Zelda-Reihe, bei der Entwicklung ist er seit dem ersten 3D-Titel Ocarina of Time dabei. Nach The Wind Waker wurde er für die gesamte Zelda-Reihe auch außerhalb von Nintendos Verantwortung zuständig.