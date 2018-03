"Die Vision von 'Assassin's Creed' ist geblieben"

Andréane Meunier arbeitete bei Ubisoft an Games wie "Myst", wechselte dann ins "Assassin's Creed"-Team und blieb zehn Jahre beim Publisher. Stéphane Assadourian arbeitete sieben Jahre bei Ubisoft und war an der Entwicklung von "Assassin's Creed", "Assassin's Creed 2" und "Assassin's Creed: Brotherhood" beteiligt. Neben verschiedenen Game-Projekte sind beide in der Weiterbildung für Game-Entwickler tätig.