"Pokémon Go" inszeniert sich wie eine Natur-Doku

Dichte Wälder, schneebedeckte Berge und der tiefe Ozean. Die Erzählstimme des Briten Stephen Fry, der auch die englische Fassung der Harry-Potter-Hörbücher las, führt die Zuschauer in eine unbekannte Welt. Begleitet wird der kurze Clip von Musik des Komponisten George Fenton, der unter anderem den Soundtrack für die Natur-Doku "Planet Earth" komponierte. Kein Wunder erinnert der Trailer an die erfolgreiche BBC-Serie.

Etwas ist aber anders in diesem Video. Denn statt Raubkatzen oder Bären tauchen in der Natur jede Menge Pokémon auf. Der Trailer wurde produziert, um eine Reihe neuer Figuren für das Spiel "Pokémon Go" anzukündigen. Neben Wailords oder Enekoros sind auch die fliegenden Maskeregen zu sehen. Letztere sind zwar bislang noch nicht im Spiel verfügbar, werden aber möglicherweise bald hinzugefügt.

(swe)