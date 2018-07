Über 80 neue Games beim Big Indie Fest@ReVersed

Über 100 Game Developer Europas präsentieren ihre Indie-Spiele und bieten einen Einblick in die innovative Gaming-Welt und der Entwicklungsarbeit. Ein Auszug der Spiele für verschiedene Anwendungsbereiche:



Mobile:

"My Child Lebensborn" ist ein Game über das Heranwachsen eines Kindes, das eine traumatische Erfahrung bewältigen muss. Es wurde zu Recht mehrmals ausgezeichnet und ist sowohl brillant umgesetzt als auch sehr bewegend.

Umfrage Wie oft gamen Sie? Bis zu drei Stunden pro Woche.

Bis zu zehn Stunden pro Woche.

Mehr als zehn Stunden pro Woche.

Ich game gar nie.

PC:

"Vintage Story" beginnt als Minecraft-Mod und fordert den Spieler heraus, zu überleben und die natürlichen und unbekannten Bedrohungen der Gamingwelt zu überwinden.

VR:

"Golitath VR" hat letztes Jahr den Preis für das beste Konzept für das innovativste Virtual-Realitiy-Spiel für zwei Spieler gewonnen. Ein Spieler steuert den winzigen David über ein Joypad, der andere Spieler einen massiven Goliath. Die beiden müssen kooperieren, um Ebenen zu löschen.

Die Entwickler werden bei der aktuellen Runde der internationalen Serie von Big Indie Pitches um Auszeichnungen für ihre Games mit anderen Entwicklern konkurrieren – und um einen Platz im Saisonfinale der Game Awards bei der südkoreanischen G-STAR Expo im November antreten.

Während der Show haben Besucher-Teams auch die Möglichkeit, im Rahmen des "ReVersed Game Jam", an dem jeder Besucher teilnehmen kann, ein eigenes Game innerhalb von 48 Stunden zu entwickeln. Unterstützt wird dieser Jam von den Grazer Entwicklern Bongfish.

>>> Registrierung für Besucher (freie Tickets) am 7. und 8. Juli unter http://www.reversed.at/register/ <<<

Alle Besucher können dann am Samstag und Sonntag die unterschiedlichsten Spiele testen. Das große Finale der Show am Sonntag ab 16 Uhr beinhaltet die Verleihung der Awards der besten Spiele in fünf Kategorien.

Vor dem großen Besucheransturm am Wochenende haben Fachbesucher aus Handel, Industrie und der Presse die Möglichkeit, sich mit den Entwicklern am 5. und 6. Juli direkt auszutauschen. Der legendäre Indie Game Entwickler Rami Ismail wird eine Key Note halten und im Anschluss auf vier Workshops überleiten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)