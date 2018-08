Alex Hunter hat in FIFA 19 eine Kicker-Halbschwester

Electronic Arts überrascht: so war es kein großes Geheimnis, dass die Geschichte des Kickers Alex Hunter, der in FIFA 17 vorgestellt und in FIFA 18 weiter beleuchtet wurde, in FIFA 19 fortgesetzt wird. Aber: Hunter bekommt Verstärkung, auch aus der eigenen Familie. "The Journey: Champions", der Storymodus von FIFA 19, folgt nicht nur dem Werdegang von Alex Hunter, sondern auch zwei Neulingen.

Umfrage Wie oft gamen Sie? Bis zu drei Stunden pro Woche.

Bis zu zehn Stunden pro Woche.

Mehr als zehn Stunden pro Woche.

Ich game gar nie.

Bildstrecken Alle News von der Gamescom 2018 "Die Siedler" Reboot und History Collection Weil sozial mehr Spaß macht!



Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.



>>> facebook.com/heutedigital

>>> twitter.com/heutedigital Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.

Spieler können die unterschiedlichen Stories der drei Fußball-Helden hautnah miterleben. Sie begleiten Alex Hunter, Danny Williams und Kim Hunter bei ihrem Aufstieg und meistern mit ihnen einige der entscheidendsten Augenblicke ihrer Karriere. Ihre Stories überschneiden und kreuzen sich immer wieder. Außerdem kann man zwischen allen drei Charakteren hin- und herwechseln um sich eine völlig neue Perspektive zu verschaffen.

Neymar, De Bruyne und Co.

Die Spieler dürfen sich dabei auf Begegnungen mit einigen der berühmtesten Spieler der Welt, wie Neymar, Alex Morgan, Paulo Dybala, Kevin De Bruyne und anderen freuen. Alle drei Figuren haben in ihrer jeweiligen Karriere bereits erste Erfolge feiern können, doch nun stehen sie auf ihrem Weg an die Spitze der Fußballwelt vor neuen Herausforderungen.

Alex Hunter wurde nach seinem Debüt in der englischen Premier League in die Championship ausgeliehen, verbrachte eine Saisonhälfte bei Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer und wechselte dann zu einem der größten Clubs in Europa. In The Journey: Champions wird Alex nun endlich mit seinem Traumtransfer zu den Königlichen von Real Madrid belohnt.

Die beiden Neulinge: Danny und Kim



Alex lernte Danny erstmals beim Probetraining der National Football Academy kennen, wo sich beide ziemlich in den Haaren lagen. Als sie dann aber in der zweiten Liga zusammenspielten, entwickelte sich zwischen den früheren Rivalen eine echte Freundschaft. Nach Alex' Wechsel zu LA Galaxy ging Danny zu seinem alten Club, um in seine Fußstapfen zu treten. Nach einer zwischenzeitlichen Krise in The Journey: Hunter Returns kämpft Danny nach einigen glänzenden Auftritten wieder um seinen Platz im Team.

Kim Hunter ist eine junge US-Spielerin, die davon träumt, es an die Spitze des Frauenfußballs zu schaffen. Und außerdem ist sie Alex' Halbschwester. Alex und Kim begegneten sich erstmals, nachdem Alex auf Vorschlag seines Vaters zu LA Galaxy gewechselt war. Kurze Zeit später wurde Kim erstmals in die US-Frauen-Nationalmannschaft berufen. Nun ist sie nach der Berufung in den Kader für die Frauen-Weltmeisterschaft bereit, in The Journey: Champions den nächsten Karriereschritt zu machen.

FIFA 19 erscheint am 28. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Als "Legacy Edition" gibt es den Titel auch für PlayStation 3 und Xbox 360.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi/lu)