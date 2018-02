Aliens in Rainbow Six und Zombies in Far Cry 5?

Spieler von Far Cry 5 werden nicht nur die brutale Sekte in Hope County erleben, sondern im Rahmen des Season Pass auf Guerrilasoldaten im Vietnamkrieg, auf Arachnoiden am Mars und auf Zombies in B-Movie-Szenarien treffen. Die drei ungewöhnlichen Szenarien "Hours of Darkness", Dead Living Zombies" und "Lost on Mars" sollen nach der Veröffentlichung von Far Cry 5 (27. März) erscheinen. Wann genau, ist noch nicht bekannt.

Far Cry 5 Season-Pass-Besitzer sollen zudem die Far Cry 3 Classic Edition bekommen. Fans und Neulinge der Serie lässt die Far Cry 3 Classic Edition nach Rook Island zurückkehren, wo sie auf den berüchtigten Schurken Vaas treffen. Sie entdecken als Jason Brody die tropische Insel und versuchen, ihre gefangenen Freunde zu finden und zu retten.

Aliens auch in Rainbow Six?

Ubisoft enthüllte mit der "Operation Chimera" und dem "Outbreak-Event" erste Details der neuen Inhalte von Year 3 in Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Zwei neue Operator stehen im Mehrspielermodus zur Verfügung. Als Spezialisten für biologische Gefährdung sehen sie sich in Outbreak, dem ersten Koop-Event des Spiels, gleich mit der ersten Bedrohung konfrontiert.

Und die gibt Rätsel auf: Ein Befall unbekannten Ursprungs bedroht die Kleinstadt Truth or Consequences in New Mexiko. Die Gefahr ist so groß, dass die Behörden die gesamte Stadt unter Quarantäne gesetzt haben und dabei Zivilisten und Soldaten im Innern einschlossen. Befall? New Mexiko? Kämpft das Team von Rainbow Six damit bald gegen Aliens? "Von furchteinflößenden Gestalten bis hin zu explodierenden Bestien" schreibt Ubisoft bisher und hält sich zu möglichen extraterrestrischen Zusammenhang bedeckt.

Und sonst?

Auch zu anderen Spielen hat Ubisoft Neuigkeiten. South Park: Der Stab der Wahrheit wird ab dem 13. Februar auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. For Honor Season 5, Zeitalter der Wölfe, erscheint kurz darauf am 15. Februar für PS 4, Xbox One und PC.

(red)