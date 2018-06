Antike Rangelei im neuen "Assassin's Creed"-Teaser

Die E3 naht mit großen Schritten. Eines der großen Highlights der Computerspiel-Messe, die von 12. bis 15. Juni in Los Angeles stattfindet, ist die Präsentation des neuen "Assassin's Creed Odyssey". Als kleinen Vorgeschmack veröffentlichte Ubisoft nun einen kurzen Teaser des Games.

