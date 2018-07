Auf diesem Spiel ruhen die Hardcore-Hoffnungen

Sekiro: Shadows Die Twice wird von Publisher Activision herausgebracht und versetzt die Spieler Anfang 2019 auf Xbox One, PlayStation 4 und PC am Ende des 16. Jahrhunderts in die Sengoku-Periode in Japan. Entwickler ist FromSoftware, bekannt für Titel, an denen sich Hardcore-Rollenspieler die Zähne ausbeißen: Demon's Souls, Dark Souls und Bloodborne.

Regie bei Sekiro: Shadows Die Twice, laut Studio ein "Third-Person-Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen", führt Hidetaka Miyazaki. Das Spiel versetzt den Spieler in die Rolle eines kaltblütigen Kriegers, dessen Mission es ist, seinen Herrn, einen jungen Adligen, zu retten und dabei Rache an seinem Erzfeind zu üben. Als "Sekiro, der einarmige Wolf" ziehen die Zocker in die Schlacht.

Mehr als nur ein einfaches Spiel

Für Hardcore-Gamer ist Sekiro: Shadows Die Twice aber mehr als ein einfaches Spiel. Auf ihm ruhen die Hoffnungen, endlich einen würdigen Nachfolger im Genre zu bekommen, nachdem die Dark-Souls-Trilogie abgeschlossen ist, Bloodborne 2 auf sich warten lässt und Konkurrenztitel wie Nioh rar gesät sind. Das Versprechen der Entwickler klingt da wie Musik in den Ohren: "FromSoftware-Fans werden das harte Gameplay von Sekiro: Shadows Die Twice, in dem Kampf die oberste Devise ist, wiedererkennen."

Mit Details hält man sich bisher noch sehr bedeckt. Neu soll aber eine Kombination von "vertikaler Fortbewegung und gnadenlosen Kopf-an-Kopf-Kämpfen" sein. "Sekiro: Shadows Die Twice ist nicht nur ein neues und aufregendes Genre in Activisions Portfolio, es bietet Spielern auch die Gelegenheit, etwas zu erleben, was es bisher so noch nie ein einem Spiel von FromSoftware gab", sagt Steve Young, Chief Revenue Officer bei Activision.

Sekiro: Shadows Die Twice

(red)